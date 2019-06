Finale Playout, si salva la Lucchese ai rigori: il Bisceglie retrocede

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La Lucchese centra la permanenza in Serie C al termine della sfida playout contro il Bisceglie. I nerazzurri avevano chiuso i regolamentari in vantaggio grazie al gol di Triarico al 52’. Sono necessari i calci di rigore, dove prevale la formazione rossonera. I pugliesi retrocedono dunque in Serie D.