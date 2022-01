Fiorentina a riposo ma Ikone è al centro sportivo: punta ad essere a disposizione per il 6 gennaio

vedi letture

Viola a riposo ma il francese si allena con Gonzalez e Torreira

(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - La Fiorentina riprenderà la preparazione domani in vista della partita d'esordio del 2022, il 6 gennaio al Franchi contro l'Udinese. Vincenzo Italiano ha concesso oggi alla squadra un giorno libero ma alcuni giocatori hanno deciso di recarsi lo stesso al centro sportivo per allenarsi in palestra: Nico Gonzalez, Lucas Torreira e l'ultimo acquisto Jonathan Ikoné. L'esterno francese classe '98 punta ad essere a disposizione già per l'impegno del 6 gennaio, intanto la sua ex società, il Lille, ne ha già ufficializzato la cessione mentre la Fiorentina lo farà lunedì quando aprirà la sessione del mercato invernale. Fra Ikoné e il Lille, con cui il giocatore si è laureato la scorsa stagione campione di Francia, c'è stato un affettuoso scambio di messaggi: "Ti ringraziamo per tutto ciò che hai portato al club durante queste tre stagioni e mezzo e ti auguriamo il meglio per il resto della tua carriera. Buon viaggio, Jorko!" il post della società. Immediata la risposta del giocatore attraverso i propri profili social: "Club, staff, tifosi, città di Lille, compagni di squadra, grazie a tutti per questi bellissimi anni e per questi titoli, insieme abbiamo scritto la storia. Questi momenti sono impressi a vita, con il cuore e la fame sempre". La Fiorentina verserà nelle casse del Lille 14 milioni più uno di bonus (di questa somma una parte, 4 milioni, finirà al Psg dove Ikoné è cresciuto) mentre per lo stesso esterno è pronto un contratto di 5 anni. Il neo viola va a completare il reparto offensivo della squadra viola che vanta l'attuale capocannoniere del campionato con 16 reti: Dusan Vlahovic è oggi il giocatore più chiacchierato e ambito sul mercato (è da tempo nel mirino di Juve, Milan, Arsenal, Tottenham, City, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e l'ultima voce dall'Inghilterra lo accosta pure al Chelsea per l'eventuale dopo-Lukaku) ma al momento sembra destinato a restare a Firenze almeno fino al termine della stagione con l'obiettivo di contribuire a riportare la Fiorentina in Europa. "Andiamo finalmente a vincere" ha confermato Nikola Milenkovic tramite i propri canali social. (ANSA).