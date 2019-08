Fiorentina, Antognoni: "Bel ricordo di Franchi. Grande affetto per Terim"

© foto di Federico De Luca

Durante la commemorazione dei 36 anni dalla morte di Artemio Franchi, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Quando giocavo in Nazionale l'ho conosciuto (Franchi, ndr) e sapevo che tifava Fiorentina. Per lui ero il giocatore più rappresentativo, mi seguiva con ammirazione. Di Artemio ho ricordi belli: mi ha sempre sostenuto. Era una persona che ti agevolava per tutto ciò che non riguardava il campo: mi faceva piacere che Franchi fosse con noi, soprattutto per quanto riguarda la Nazionale. Sapevo che amava non solo i giocatori, ma anche i cavalli e il palio di Siena. Il ritorno di Terim? È un bel ritorno di una persona che è stato qua 10 mesi ma ha lasciato un ricordo certamente positivo. Basti guardare all'affetto che gli riservano i fiorentini. Questa sera, oltre all'amichevole contro una squadra importante come il Galatasaray c'è anche il suo ritorno. Che stagione sarà per la Fiorentina? C'è un caldo della miseria. Più ci così non si può... (ride, ndr).