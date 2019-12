© foto di Giacomo Morini

Brutte notizie per Vincenzo Montella in vista della gara di domenica sera contro l'Inter. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it Franck Ribery non infatti partecipato neanche oggi all'allenamento e la sua presenza in campo al Franchi contro i nerazzurri è a forte rischio. La giornata di domani sarà decisiva ma per il momento le sensazioni sono negative.