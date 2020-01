La squadra mercato di Daniele Pradè si rinforza con un nuovo innesto a partire da questo gennaio: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, all’interno dei cambiamenti che ci sono stati nello staff tecnico, dopo l’addio di Montella e l’arrivo di Beppe Iachini, l’ex match analyst dell’Aeroplanino Antonio Tramontano è stato “promosso” all’interno del team di lavoro del direttore sportivo: Tramontano (nel cui curriculum ci sono state collaborazioni con la Juve Stabia, la Salernitana, la Nazionale italiana, il Tianjin, il Lugano e la Virtus Entella) si occuperà di fare scouting per la Fiorentina e sarà alle dipendenze di Pradè, seguendo in prima persona i profili che i viola monitoreranno sul mercato e lavorando all'interno del centro sportivo. L’altro match analyst che lavorava con Montella, Paolo Riela, è stato invece riconfermato in questa mansione anche da Iachini.