Fiorentina, Commisso suona l'inno viola e il video diventa virale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rocco Commisso è sempre più protagonista, a Firenze e non solo. Il nuovo patron della Fiorentina, già entrato nel cuore di tutto il popolo viola, è stato immortalato in un video mentre si esibisce al pianoforte sulle notte dell'inno scritto da Narciso Parigi. Queste le simpatiche immagini postate dai social del club gigliato, diventate virali in pochissime ore: