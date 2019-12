Fiorentina, i convocati per il Torino: torna Chiesa. Out Boateng

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa torna a disposizione di Montella in vista della gara di Torino. Il tecnico viola però, oltre a dover fare a meno di Pezzella e Ribery già infortunati, è costretto a rinunciare anche a Boateng, sempre per infortunio. Ecco la lista completa in vista del match di domani contro i granata:

Portieri: Cerofolini, Dragowski, Terracciano;

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski;

Attaccanti: Chiesa, Eysseric, Ghezzal, Pedro, Sottil, Vlahovic.