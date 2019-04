Fiorentina, l'ex Carnasciali: "L'Atalanta va affrontata con intensità"

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha parlato in esclusiva a "Garrisca al Vento", trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it in onda su RMC Sport. Queste le sue parole: "La Dea sta oggettivamente meglio rispetto ai viola. Sono la squadra più in forma del campionato. Si perde solo dopo aver giocato però. Nel primo tempo con la Juventus meritava di più. Se attendi l'Atalanta perdi la partita devi affrontarla con intensità. Muriel e Chiesa sono ottimi per controbattere il gioco bergamasco. Se abbassi il ritmo non vinci. Se la squadra di Gasperini gioca per il pareggio non fa una buona gara. Ma non lo farà perché non è nelle loro corde. Ai viola, per vincere, servirà tanta convinzione e determinazione. Devi essere consapevole della tua forza. Ilicic è un mezzo rimpianto. Loro hanno molti giocatori che possono sbloccare il risultato ma come loro anche i viola. Le armi per vincere ci sono tutte. Pronostico? Spero finisca 2-3, 3-4 o 44".