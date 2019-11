Fiorentina, l'ex ds Freitas: "In viola il momento più difficile della mia vita"

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Tribuna Expresso della sua avventura come dirigente viola: "Dove mi è piaciuto lavorare di più? In Italia. La Fiorentina è stata un’esperienza unica in termini umani: lì ho trascorso il momento più difficile della mia vita, ovvero quando c'è stata la morte del capitano Davide Astori il 4 marzo 2018. È stata una situazione estrema. Quando si parla di forza del gruppo, è un concetto molto più piccolo rispetto a quello che siamo abituati a vivere. Un evento del genere ti segna per tutto il resto della vita".