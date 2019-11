Fiorentina, l'ex Frey: "Dragowski una sorpresa. Ribery un vincente"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della Cena delle Glorie Viola. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Dragowski è' una bella sorpresa. Quando è arrivato alla Fiorentina ero un po' scettico. All'Empoli ha fatto bene e adesso altrettanto. Non è facile reggere il peso che la piazza di Firenze, e per ora lui lo sta facendo bene e mi auguro che vada avanti così. Ribery? E' un vincente, in questo momento ha tanto a cuore questa situazione. Vuole trasmettere la mentalità vincente ai giovani. Lui è un campione sul campo, sia fuori che dentro al campo. E' un personaggio ideale per ricreare un gruppo importante nella Fiorentina. La nuova società? Da quando sono arrivati i segnali ci sono stati. Il progetto del Centro Sportivo è bellissimo. Sta litigando per avere uno stadio nuovo che appartenga alla Fiorentina. Bisogna dargli un po' di pazienza. Il mercato dell'estate prossima sarà fondamentale. Ho parlato un po' con loro e sono molto carichi. Hanno riportato grande entusiasmo. Lafont? Appartiene ancora alla Fiorentina, a fine stagione ognuno farà le sue valutazione. E' un mio connazionale, ma se Dragowski conferma quello che sta facendo ora penso sia difficile togliergli il posto da titolare. E' la legge del portiere. Chi andrà in campo nella prossima stagione sarà il migliore".