Fiorentina, l'ex Frey: "Spero che la Juve rimandi la festa scudetto"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, intervistato da Firenzeviola.it ha parlato della sfida di domani fra i viola e la Juventus: "Per capire il significato della sfida con la Juventus per la Fiorentina devi indossare questa maglia per qualche anno, devi respirare il clima che c'è in città prima e dopo. Soprattutto devi amare la maglia viola per sentire questa gara altrimenti come contro una qualsiasi squadra forte se vinci fai un'impresa, se pareggi è un buon punto e se perdi ci sta. Invece basta andare al bar in settimana, a prendere il giornale per sentire la pressione che c'è intorno a questa gara. Questa gara perciò assume un sapore ancora più importante perché da nemico, ovviamente sportivo, spero che la Juve rimandi la conquista dello scudetto. Tanto se non lo vince con la Fiorentina, lo vince comunque ed anche meritatamente".