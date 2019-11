© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Vincenzo Montella in vista della gara di domenica contro il Parma al Franchi. Nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, Pol Lirola è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e dovrebbe dunque essere convocato per la gara contro i ducali. Caceres sta invece proseguendo il percorso di recupero personalizzato.