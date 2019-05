© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arriva la distinta della Fiorentina con i convocati per la gara di domani contro il Milan valdia per la 36^ giornata di Serie A in programma alle 20.30. Eccola:

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano

Difensore: Antzoulas, Biraghi, Ceccherini, Ferrarini, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic,

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Edimilson, Koffi, Norgaard, Gerson

Attaccanti: Chiesa, Mirallas, Muriel, Simeone, Vlahovic.