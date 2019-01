© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non era potuto scendere in campo ieri al Bentegodi contro il Chievo Verona, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, a causa di un attacco febbrile che lo aveva colpito durante la notte. Ma, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, adesso il serbo sembra essere guarito definitivamente e sarà quindi disponibile per la gara di mercoledì in Coppa Italia contro la Roma.