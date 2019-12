© foto di Giacomo Morini

Franck Ribery è uscito all'intervallo della sfida contro il Lecce di sabato sera al Franchi e nella giornata di ieri è arrivato il report medico che ha escluso uno stop lunghissimo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'obiettivo del francese è quello di tornare a disposizione di Montella per la gara contro l'Inter in programma per il prossimo 15 dicembre o al massimo per il venerdì successivo, 20 dicembre, quando al Franchi arriverà la Roma.