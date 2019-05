© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina senza il capitano German Pezzella per 10 giorni. Il difensore argentino è stato infatti operato quest'oggi dopo lo scontro subito in occasione della sfida contro l'Empoli. Sarà out per la sfida di sabato col Milan, da valutare il recupero per la gara col Parma. Questo il comunicato del club: "La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L'intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell'attività sul campo è prevista tra 10 giorni con un'adeguata protezione".