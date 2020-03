Fiorentina, Ribery non ci sarà con l'Udinese ma per il Brescia può tornare tra i convocati

vedi letture

Forse ci siamo, scrive La Repubblica a proposito di Franck Ribery tornato in gruppo nella giornata di ieri. Secondo le prime indicazioni - sottolinea il quotidiano - il francese non sarà convocato per la trasferta di Udine ma potrebbe tornare nel gruppo dei convocati per la partita in casa contro il Brescia.