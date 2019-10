Fiorentina, Ribery premiato dalla Lega Serie A come MVP di settembre

Franck Ribery è già entrato nel cuore dei tifosi viola e non solo. L'attaccante francese, poco prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Udinese, è stato premiato infatti dalla Lega Serie A come MVP dell'intero campionato nel mese di settembre. Questo il tweet dei gigliati con le immagini della premiazione sul prato del Franchi:

| 🥇 | @franckribery7 riceve il premio @seriea come #MVP del mese di settembre 🔝 | 💜 Ribery riceve il premio della Lega Serie A come MVP del mese di settembre | Ribery receives the Serie A MVP of the month award for September 🔝#ForzaViola pic.twitter.com/D3Aaepm5GY

