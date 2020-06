Fiorentina, Ribery si candida da titolare contro il Brescia: Iachini ci pensa

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo 8 mesi dalla partita d'andata contro il Brescia, la Fiorentina potrebbe tornare a schierare fin da subito la coppia formata da Ribery e Chiesa. Il francese è pronto per tornare in campo e l'idea stuzzica vista la qualità della materia prima. Iachini valuterà se affidarsi subito all'ex Bayern o se ripartire dalle certezze con il 3-5-2 e Vlahovic in campo, per poi dargli campo a partita in corso.