Fiorentina-Sampdoria, i convocati di Ranieri: non c'è Vieira, Ramirez regolarmente in lista

Come da noi annunciato, non c'è Ronaldo Vieira nella lista dei convocati di Claudio Ranieri per la sfida alla Fiorentina di domani sera. Per i blucerchiati regolarmente in lista Gaston Ramirez, dato per partente in direzione Torino tuttavia. Di seguito le scelte del tecnico testaccino:

Portieri: Audero, Ravaglia, Avogadri.

Difensori: Rocha, Augello, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Ferrari.

Centrocampisti: Ekdal, Verre, Askildsen, Thorsby, Leris, Palumbo, Damsgaard, Candreva.

Attaccanti: Bonazzoli, Ramirez, La Gumina, Gabbiadini, Quagliarella.