© foto di Federico Gaetano

Si continua a monitorare la situazione degli infortunati in casa Fiorentina, visto che tra due giorni i viola scenderanno di nuovo in campo nella sempre complicata trasferta in casa della Roma. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Edimilson Fernandes non riuscirà a recuperare e a rientrare nella lista dei convocabili per la gara dell'Olimpico, mentre permangono ancora dubbi su Federico Chiesa. La situazione legata all'attaccante azzurro sarà monitorata ora dopo ora.