Fiorentina, Venuti out contro l'Udinese in Coppa Italia: risentimento muscolare

Lorenzo Venuti sarà assente nella sfida di domani contro l'Udinese per il quarto turno di Coppa Italia. Cesare Prandelli infatti ha deciso di non convocarlo, ma alla base di questa scelta c'è, come riportato da FirenzeViola.it, un risentimento muscolare che non gli permette di essere nelle condizioni ideali per scendere in campo.