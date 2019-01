Flachi: "Chiesa simbolo del calcio italiano. Quagliarella andrebbe clonato"

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex della sfida tra Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Chiesa? Può diventare il simbolo del calcio italiano. Purtroppo però temo che presto lo vedrò con un'altra maglia. Simeone? Mi pare che a volte sia troppo egoista, deve imparare a giocare più con i compagni. Deve migliorare anche nella tecnica e nella freddezza. Ha detto tante volte che il suo modello è Batistuta, uno che tramite il lavoro quotidiano si è trasformato da "El Camion" a "Re Leone". Pjaca? Non gli ho visto fare un colpo da campione con questa maglia. Per ora ha deluso profondamente ma io lo terrei comunque fino alla fine della stagione. Quagliarella? Andrebbe clonato. Attualmente è l'attaccante italiano più forte di tutti. Gabbiadini? Gli manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità. Anche Caprari deve salire l'ultimo gradino. Sono convinto che potrebbe diventare eccezionale. Come finirà? Magari 1-1. Entrambe possono andare in Europa. Il Milan andrà in crisi con l'addio di Higuain e la Lazio non mi convince. La vera rivale è l'Atalanta".