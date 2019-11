Flachi: "Quando sbagliavo, Batistuta non mi parlava più per 20 giorni"

Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra viola a Radio Bruno Toscana: "La Fiorentina ha bisogno di Ribery, è come Baggio quando andò a giocare a Bologna e a Brescia. Chiesa? I giovani di oggi sono presuntuosi, pensano di essere arrivati dopo partite buone. Questi soggetti possono essere un danno per la squadra. Quando sbagliavo, Batistuta me lo faceva notare una-due volte, poi non parlava più per 20 giorni. Ribery deve fare lo stesso con Chiesa. Dovrebbero intervenire gli allenatori e le società".