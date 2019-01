© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

A Dazn, dopo il primo tempo della gara contro il Carpi, parla l'attaccante del Foggia, Pietro Iemmello. Queste le sue parole: "Non mi interessano le voci, le critiche non mi riguardano, faccio parlare chi non mi vuol bene, vado avanti. Il gol? Sono contento, dobbiamo continuare così anche nella ripresa".