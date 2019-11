FOTO - Brescia, striscione dei tifosi per Corini: "Grazie di tutto mister"

Fonte: Dall'inviato, Patrick Iannarelli

La Curva del Brescia non sembra aver affatto gradito l'esonero di mister Corini. "Grazie di tutto Eugenio Corini", è non a caso il messaggio dello striscione appena esposto dai tifosi delle Rondinelle. La prima di Grosso in panchina, d'altronde, sta andando malissimo: 0-4 in casa col Torino all'82'.