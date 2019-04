Sébastien Frey parla dei portieri nel giro della nazionale italiana. L'ex estremo difensore francese, che in Italia ha vestito le maglie di Hellas, Inter, Parma, Fiorentina e Genoa, ha detto attraverso il microfono di Soccermagazine.it: "Donnarumma e Meret? Credo che Gigio abbia tutte le qualità per essere un grandissimo portiere ma deve migliorare dal punto di vista mentale. A volte ha prestazioni troppo altalenanti e non è possibile per un portiere che ha un potenziale del genere. Cosa che invece ritrovo molto meno in Meret. Gioca in una piazza molto difficile e calda come quella di Napoli, però sta facendo molto bene. È una bella sorpresa e credo che, se la prossima stagione dovesse confermarsi, potrà far vedere ancor meglio il suo valore e a quel punto anche lui potrebbe ambire al posto da titolare in Nazionale. In quel caso ci sarà una bella sfida tra due giovani portieri veramente molto promettenti", ha detto.