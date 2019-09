Frey verso Fiorentina-Juventus: "Può valere una svolta per i viola"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato a Lady Radio in vista della prossima sfida contro la Juventus: "Quest'anno la partita con la Juventus sarà doppiamente importante. Sia per il risultato sia per dare una svolta al campionato: siamo partiti con due sconfitte e sarebbe bello cominciare a far punti con la più forte del campionato. Poi gli stimoli, per una partita del genere, non mancheranno. Devo dire che la prima (col Napoli, ndr) non la chiamerei proprio sconfitta. Sappiamo le decisione arbitrali che sono state prese e portare a casa dei punti era fattibile nonostante il grande avversario. Maledetto VAR: se non lo sfruttano gli arbitri si prendono le loro responsabilità. Devono usarla per prendere decisioni dubbie. Ora mi auguro che il mio amico Franck (Ribery, ndr) sia al meglio per poter dare una mano alla squadra. Ribery? È un campione, un fuoriclasse. È importante che si sia rimesso in discussione: dimostra la voglia che ha di giocare e divertirsi. È un grande professionista e può dare i consigli giusti ai giovani: il suo acquisto è stato un segnale importante da parte della nuova società".