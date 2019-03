© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla presentazione della campagna 'No bulli' promossa dalla Regione Lazio, Daniel Ciofani, bomber del Frososinone, ha parlato così dell'evento: “Questa mattina ho letto una frase che rappresenta a pieno i concetti espressi nei precedenti interventi. Quando punti il dito per giudicare qualcuno, guarda la tua mano: altre tre dita sono puntate verso di te. Sono da poco papà e sono fermamente convinto che l’educazione parte dalla famiglia, ma si vive in tanti altri ambiti della nostra società e lo sport può essere fondamentale in questo”.