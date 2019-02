Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta pomeridiana per i giallazzurri alla Città dello Sport. La squadra ha svolto un lavoro in palestra, delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Parzialmente in gruppo Dionisi, differenziato per Simic e Ariaudo, terapie per Ghiglione.