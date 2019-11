Gabrielli: "Bellissimo vedere tutto il Veneto calcistico in aiuto di Venezia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il numero uno del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato della mobilitazione dei club veneti in favore di Venezia, città colpita duramente dall’acqua alta nella scorsa settimana: “È bellissimo che tutto il Veneto partecipi a questa iniziativa, muovendosi con un fronte compatto. Noi, il Padova, il Vicenza e il Chievo,come altre società, ci siamo mossi per aiutare la città di Venezia dopo le immagini toccanti che tutti abbiamo visto nei giorni scorsi. - continua Gabrielli a Trivenetogoal.it - Conosco Luigi Brugnaro, uomo di sport e sindaco della città e fra noi da tempo c’è un rapporto molto cordiale e stretto. Sono sicuro che riuscirà a prendere per mano la città e a sistemare le cose”