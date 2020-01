© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli, ex portiere di Fiorentina e Milan, è intervenuto a Lady Radio per parlare della vittoria di sabato della squadra viola contro il Napoli: “Mi ha colpito la maturità della squadra, al di là del risultato. Non era così semplice. L’unico vantaggio che aveva la Fiorentina è che giocava in trasferta contro un Napoli che avrebbe dovuto fare la partita. Ogni volta che la Fiorentina era in attacco ha trovato una difesa azzurra nella quale si entrava dentro facilmente, un fatto che non era scontato. C’è una serie di fattori che fa ben sperare e da cui si deve ripartire. Iachini ha capito quali potessero essere i limiti della squadra. Ad esempio la Fiorentina partiva sempre col regalare un gol agli avversari per il vantaggio. Poi Castrovilli è entrato 3 volte in area in queste gare oppure si è reso pericoloso, mentre nelle ultime partite in area non arrivava proprio. Piano piano si comincia a scrivere una storia diversa, occhio però a non esaltarsi troppo".