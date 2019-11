© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli, storico ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della pesante sconfitta subita dai viola contro il Cagliari: "Isardi hanno dimostrato a Bergamo di essere in salute, sono molto efficaci e ieri hanno surclassato sotto tutti i punti di vista la Fiorentina. Montella dice che si tratta di una squadra giovane, ma era così anche quando abbiamo battuto il Milan 3-1. Bisognerebbe anche analizzare il fatto che Juventus e Milan oggi non sono gli stessi affrontati dai viola. Era inevitabile che sarebbero arrivate delle difficoltà, ad oggi i viola hanno fatto il loro cammino. Ieri 5 gol di scarto sarebbero stati troppi, mentre 3 sono giusti. L'errore è pensare che la Fiorentina abbia la rosa da prime 6, non è così, va tolto dalla testa".