Gama sulla Champions: "2-0 al 90° per la Juve. E poi supplementari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore e capitano della Juventus Women e dell’Italia Sara Gama: “Che si parli di noi, che si faccia conoscere la realtà del calcio femminile è molto importante per sviluppare il movimento. Siamo molto contente che l’attenzione sia sempre più alta. Il nostro campionato è abbastanza equilibrato con una corsa a tre per lo Scudetto con il 24 marzo che ci sarà la sfida diretta contro la Fiorentina, che ha un punto meno di noi, all’Allianz Arena e speriamo che possa esserci una grande risposta di pubblico per questa sfida al vertice. Mondiali? Passaggio del turno, siamo cresciute enormemente in questi anni grazie al lavoro della Federazione e dello staff azzurro, le qualità ci sono e possiamo toglierci delle soddisfazioni. - conclude Gama a Sky Sport parlando poi della sfida di questa sera fra Juventus e Atletico Madrid in Champions League - Questa sera più che i moduli e i numeri, che sono solo dettagli, sono altre le cose importanti. A fare la differenza saranno le motivazioni. Pronostico? Dico 2-0 per la Juventus al 90° e poi vedremo ai supplementari".