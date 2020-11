Gamberini su Prandelli: "Ero una scommessa e lui è un maestro di calcio"

vedi letture

Alessandro Gamberini, ex difensore viola con Cesare Prandelli, ha parlato dI quella Fiorentina ma anche di quella attuale che si ritrova a guidare Prandelli: "Siamo arrivati alla Fiorentina insieme, con lui e tanti altri compagni, mi ricordo i primi giorni. Eravamo una rosa di 30 giocatori e Corvino fece un grande lavoro di sfoltimento. Di Prandelli ricordo che è uno deciso, anche con modi bruschi. Io ero una scommessa, quel ciclo venne aperto perché Cesare è perfetto come maestro di calcio.. Ed ora oltre ad avere tutte le carte in regola e la competenza per far emergere il potenziale della squadra, ha anche il vantaggio di conoscere l’ambiente e la piazza”