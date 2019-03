© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Firma de La Stampa, Gigi Garanzini commenta così il derby di ieri. "La grande partita dell'Inter, quando meno te lo aspetti, con Milan così così. Controsprpasso in classifica e gerarchie ristabilite sia in zona Champions che Europa League. Considerate le premesse, un'impresa in piena regola, magistralmente diretta in panchina dal pericolante Spalletti".