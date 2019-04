© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Garlando, prima firma della Gazzetta dello Sport, nel consueto "Commento" del lunedì, a proposito del VAR e delle direzioni arbitrali, ha scritto: "Sabato non hanno dato un rigore al Milan per un tocco di braccio che di solito gli arbitri fischiano sempre. Ieri l'hanno dato alla Lazio per una carambola corpo-braccio che di solito non fischiano mai. La VAR sta diventando il cappello del prestigiatore. Può uscire di tutto. Urge una regolata. O alla prossima salta fuori il coniglio".