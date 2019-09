© foto di ALBERTO LINGRIA

Commento alla giornata di Serie A di Luigi Garlando, firma de La Gazzetta dello Sport. "Sabato, dopo il derby vinto, Conte ha abbracciato a lungo il 'suo' Lukaku. Ma ieri, nel cuore di una domenica di miele, il tecnico deve aver registrato una fitta gastrica davanti all'immagine di Dzeko che saliva in cielo, come Romelu, per schiacciare in rete il gol che regalava la vittoria a una Roma in dieci. Sei reti in due nelle prime quattro giornate. Quella era la coppia che aveva in testa".