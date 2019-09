© foto di Insidefoto/Image Sport

Inatteso ko per il Genk, avversario europeo del Napoli insieme a Liverpool e Salisburgo. Nell'anticipo odierno della 7^ giornata di Jupiler League la squadra del tecnico Mazzu ha perso 2-1 in trasferta sul campo del Charleroi. Padroni di casa avanti di due reti nel primo tempo con Morioka e Nicholson, nella ripresa il gol del Genk firmato da Onuachu.

Per effetto del risultato il Charleroi sale al quarto posto in classifica, mentre il Genk resta fermo al settimo posto ma con una gara in più rispetto a tutte le altre avversarie.