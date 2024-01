Ufficiale I Rayados continuano a spendere: dal Genk arriva Gerardo Arteaga per 6,5 milioni

Dopo aver acquistato per 7 milioni il bomber americano Brandon Vazquez Toledo, i Rayados de Monterrey mettono a segno un altro colpo molto costoso per le casse del club. I messicani si sono infatti assicurati il terzino sinistro Gerardo Daniel Arteaga Zamora: 25 anni e cresciuto nel Santos Laguna, Arteaga era arrivato in Belgio (Genk) nell'estate del 2020 e torna a casa per 6,5 milioni di euro. Per lui anche 21 presenze in Nazionale con 1 gol.