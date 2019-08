Un gol nella prima e uno nella seconda frazione permettono al Genoa di battere la Reggio Audace in amichevole. Buon test per la squadra di Aurelio Andreazzoli, che vince per 2-1 grazie alle reti segnate da Ghiglione e Pinamonti, entrambe propiziate del neo-acquisto Riccardo Saponara. Per gli emiliani sigillo di Haruna. Da segnalare, oltre all'esordio del trequartista, anche quello di Agudelo.