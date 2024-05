TMW Lazio, occhi in casa Monza per il prossimo anno: piace Birindelli

Nei giorni scorsi il tecnico della Lazio Igor Tudor si è incontrato col direttore sportivo Angelo Fabiani per fare un punto sul mercato ed iniziare a definire linee guida e strategie in vista della prossima stagione. La rosa andrà risistemata e aggiornata secondo il credo tattico del croato e proprio per questo motivo sono parecchi i movimenti attesi.

Detto dei tanti dubbi su molti degli attuali big del gruppo, con Felipe Anderson che ha già annunciato il ritorno in Brasile, Luis Alberto la propria voglia di lasciare al termine del campionato e i punti interrogativi in merito al destino di Ciro Immobile, la Lazio dovrà muoversi anche e soprattutto sugli esterni per dare qualità e soluzioni al 3-4-2-1 scelto dall'allenatore. Al netto delle varie cessioni che dovranno essere rimpiazzate, dunque, grande attenzione al mercato sulle corsie laterali.

In questo senso, secondo le ultime raccolte da TMW, uno dei profili che piacciono alla Lazio è quello di Samuele Birindelli, classe '99 di proprietà del Monza: in questa stagione in Serie A con la maglia del club brianzolo, l'esterno è diventato protagonista assoluto delle scelte di Raffaele Palladino e da inizio anno ad oggi ha messo insieme un totale di 32 presenze con anche 2 assist all'attivo.