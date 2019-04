Fonte: genoacfc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un pomeriggio intensissimo al ‘Signorini’ aperto da una riunione fiume per fare il punto alla vigilia della partita con l’Inter e proseguito poi sul terreno di gioco dove i lavori si sono protratti più a lungo rispetto agli standard tra ripasso degli schemi, partitelle a perimetro ridotto e calci da fermo per scaldare la mira. Un lavoro a 360 gradi per ottimizzare vari aspetti in una preparazione breve data la collocazione infrasettimanale. A chiusura di giornata la squadra ha raggiunto la sede del ritiro dove trascorrerà le ore di attesa. Sono ventitré i convocati per il match con i nerazzurri. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Marchetti, Jandrei, Radu

DIFENSORI: Gunter, Romero, Biraschi, Pezzella, Pereira, Zukanovic, Lakicevic

CENTROCAMPISTI: Lerager, Mazzitelli, Rolon, Radovanovic, Lazovic, Bessa, Sturaro, Veloso

ATTACCANTI: Sanabria, Lapadula, Kouamé, Pandev, Favilli.