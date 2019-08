Genoa, mattutino a Masone: c'è Agudelo, Sturaro e Rizzo ai box

Fonte: Inviato a Masone (GE)

Un sole caldo e l’aria fresca di Masone ha accolto la sedia mattutina del Genoa. La squadra rossoblu ha sostenuto quest’oggi il penultimo allenamento in vista della sfida di venerdì sera di Chiavari contro l’Imolese e valida per il terzo turno di Coppa Italia. Giornata iniziata con il ricordo delle 43 vittime ad un anno dal crollo di ponte Morandi. Alle 11.36 in punto, accompagnate dalle campane della chiesa della località della Valle Stura, la squadra si è fermata e il pubblico si è alzato in piedi in memoria di chi ha perso la vita nella tragedia. In gruppo si è rivisto Kevin Agudelo che, dopo aver svolto corsa attorno al campo, si è allenato con la squadra.

Tanto possesso palla - In campo il team di Andreazzoli ha svolto una serie di torelli di riscaldamento per poi passare ad una partitella a campo ridotto undici contro undici. Successivamente la squadra si è cimentata in una serie di azioni di gioco improntate al possesso palla. Con la pettorina in questo frangente Jandrei, Romero, Zapata e Criscito. A centrocampo Lerager, Schone e Saponara con Ghiglione a destra e Barreca a sinistra. In attacco spazio a Kouamé e Pinamonti. Senza casacca c’erano Radu, Romulo, Biraschi, El Yamiq e il giovane Agostini. A centrocampo Cassata, Radovanovic e Agudelo mentre in attacco Gumus alle spalle di Favilli e Sanabria. Goran Pandev ha lasciato anzitempo la seduta in seguito ad una botta subita in partitella mentre Sturaro e Rizzo non hanno svolto la seduta con la squadra.