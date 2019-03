Genoa, tocca a Jandrei: Prandelli lancia l'ex della Chapecoense

Il domani diventa presente. Jandrei, brasiliano, classe ‘93, ex numero uno della Chapecoense, acquistato sul mercato di gennaio dal presidente Enrico Preziosi in vista della prossima stagione, partirà titolare oggi a Parma, facendo così anche il suo debutto ufficiale in maglia rossoblù. Il rumeno Andrei Radu, febbricitante da giorni, ha provato ieri a tornare in campo nella rifinitura, ma si è dovuto arrendere. Radu era stato promosso titolare al posto di Marchetti dall’ex tecnico rossoblù Ballardini il 26 settembre scorso dopo l’incerto (e sfortunato) avvio di campionato da parte di Marchetti. Jandrei, l’estate scorsa vicino alla Samp, prima che i blucerchiati piazzassero l’attacco decisivo per lo juventino Audero, è arrivato al Genoa in vista della prossima stagione, considerando che a giugno il rumeno ritornerà all’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.