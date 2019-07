Genoa, tris di Pinamonti e doppietta di Kouamé: è 9-0 allo Stubai

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Prima stagionale per il Genoa di Aurelio Andreazzoli a Neustift contro i padroni di casa dello Stubai Fc. Davanti ad una buona cornice di pubblico, i rossoblu hanno travolto gli avversari per 9-0. Nella prima frazione di gara il tecnico ex Roma ed Empoli ha schierato Jandrei in porta, Biraschi, Zennaro e Criscito in difesa. A centrocampo spazio a Jagiello, Rovella e Radovanovic mentre sulle corsie hanno agito Romulo e Barreca. In attacco la coppia formata da Favilli e Pinamonti. Il primo gol stagionale è stato realizzato da Pinamonti, autore poi di una tripletta, mentre il suo compagno di reparto ha firmato il momentaneo 2-0. Di Criscito l’altra marcatura dei primi quarantacinque minuti.

Goleada rossoblu - Nella ripresa in campo Marchetti con Romero, Zukanovic e Rizzo in difesa. Ghiglione e Jaroszynski gli esterni con Pandev in cabina di regia coadiuvato da Cassata e Lerager. In attacco il tandem Kouamé-Sanabria. Dopo appena quattro minuti una bella azione sull’asse Kouamé-Sanabria con quest’ultimo che ha realizzato il 6-0. Al nono Jaroszynski è sceso sulla sinistra e ha messo un messo un pallone per la testa di Kouamé, abile a trovare il settimo sigillo. L’attaccante ivoriano poi ha trovato il suo secondo gol personale al quarto d’ora sfruttando al meglio un suggerimento di Sanabria. Lo Stubai si è reso pericolosissimo due volte alla mezzora prima con Eber, conclusione ravvicinata parata da Marchetti, e con Mair che ha colpito la traversa. Nel finale il nono gol è stato realizzato di testa da Romero in seguito ad un corner di Cassata.

GENOA-STUBAI FC 9-0

Reti: 19’, 33’ e 44’ Pinamonti, 21’ Favilli, 24’ Criscito, 49’ Sanabria, 54’ e 60’ Kouamé, 89’ Romero.

Genoa p.t. (3-5-2): Jandrei; Biraschi, Zennaro (26’ Schafer), Criscito; Romulo, Jagiello, Rovella, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Favilli.

Genoa s.t. (3-5-2): Marchetti; Romero, Zukanovic, Rizzo; Ghiglione, Cassata, Pandev, Lerager, Jaroszynski; Sanabria, Kouamé.

Stubai Fc: Arsho, Grober, M. Mair, Viertler, Petracher, Eberl, Karamann, Geier, L. Mair, Bucher, Drago. A disposizione ed entrati a gara in corso: Schonerr, Soylu, Hutter, Ahsoy.