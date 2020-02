vedi letture

Getafe-Ajax, Deyverson colpito da un accendino lanciato dal settore ospiti

I festeggiamenti per il gol all'esordio nelle Coppe europee di Deyverson sono stati rovinati da un accendino. Come riporta Sky l'attaccante brasiliano, dopo il gol del vantaggio del Getafe contro l'Ajax (la gara è stata vinta 2-0 dagli spagnoli, ndr), è stato colpito al fianco da un accendino lanciato dal settore ospiti. A seguito dell’episodio il gioco si è fermato per qualche minuto per poi riprendere dopo un annuncio.