Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Nei giorni più caldi di giugno, si scalda anche il calciomercato. E oggi, Inter, Roma e Napoli hanno fatto grandi passi avanti nelle trattative che le riguardavano. Cominciamo dai nerazzurri: nel tardo pomeriggio è stato trovato l’accordo con l’agente Pastorello per Lazaro, mancano pochi dettagli per la chiusura della trattativa. In serata, è arrivata poi la notizia di una forte accelerata per Lukaku, con l'Inter pronta a formulare l'offerta al Manchester United. Dall'Inghilterra sembra arrivare un'apertura. Intanto, nuovi scenari per arrivare a Dzeko, con il giovane Vergani non ancora convinto di passare alla Roma. Il suo agente, Pastorello, ha però tenuto a precisare che il giocatore "non ha assolutamente rifiutato la destinazione". Non vuole muoversi Borja Valero, il cui procuratore dopo l’incontro con la società ha dichiarato: “Resta al 100%”.

A proposito di Roma, è in arrivo Diawara. Il centrocampista del Napoli è a un passo dal vestire la maglia giallorossa: domani (giovedì) è previsto l’appuntamento decisivo per definire gli ultimi dettagli sul suo contratto. A differenza di quello di Manolas, che con i partenopei ha già l’accordo per 4,5 milioni di euro e aspetta soltanto l’ok delle due società per trasferirsi alla corte di Ancelotti. L’allenatore azzurro ora aspetta i rinforzi per l’attacco: resta sempre caldissimo James Rodriguez, si continua a seguire Lozano.

Capitolo Juventus: sempre più concreta è la possibilità di ritorno di Buffon. Proseguono i contatti tra il giocatore e la società, si aspetta l’uscita di Perin (valuta la Roma, ma anche il Siviglia) per poter chiudere. Buffon ha già accettato il ruolo di vice Szczesny: il suo ritorno può essere il presupposto per un ruolo dirigenziale al termine della stagione. Per quanto riguarda Rabiot, continua a esserci un atteggiamento prudente: il francese ha fatto sapere che non firmerà prima del 1 luglio. Ma la vera novità è rappresentata da De Ligt, per cui è arrivata l'intesa con il giocatore. Ora, la Juventus dovrà parlare con l'Ajax. Ipotesi di scambi con la Roma non andati a buon fine: Spinazzola o Perin per Luca Pellegrini. Le parti si riaggiorneranno pensando anche a eventuali trattative per i giovani

Altre operazioni di Serie A. Il Bologna attende venerdì l’arrivo di Tomiyasu (7 milioni al Sint-Truiden) e sta per chiudere anche con Denswil del Bruges per sistemare il reparto difensivo dopo l’arrivo di Bani. È fatta anche per Merola dall’Inter mentre in uscita è stato definito il passaggio di Avenatti allo Standard Liegi. La Spal, che ha bloccato la partenza di Fares, aspetta D’Alessandro dall’Atalanta (operazione conclusa, al di là di Lazzari, vicinissimo alla Lazio), mentre può salutare Antenucci, richiesto in B da Empoli, Cremonese e Benevento. A Verona, questa mattina, ha sostenuto le visite mediche Rrahmani (2,1 milioni alla Dinamo Zagabria).

In Serie B è molto vicino Morganella al Livorno, dopo l’incontro tra gli agenti, il ragazzo e Signorelli per provare a stringere. Bisognerà prima chiudere con il Padova. A Perugia, invece, è in arrivo Iemmello dal Benevento in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di Serie A).

All’estero, infine, è stato annunciato l’addio di David Silva al Manchester City al termine della stagione 2020, mentre al Tottenham è sempre più vicino Ndombele del Lione.