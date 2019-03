© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Giuseppe Giannini, storica bandiera della Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "All'andata non ho visto differenze abissali tra le due squadre, per questo la Juve può farcela. I bianconeri hanno un organico superiore agli spagnoli e questo conta, soprattutto visto quanto sono riusciti a dimostrare negli ultimi anni. L'uomo decisivo? Sarebbe troppo facile dire Ronaldo, allora spendo il nome di Mandzukic. Certi tipi di match non li sbaglia mai".