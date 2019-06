Gilardino: "Simoni un secondo padre. Aspetto la chiamata giusta"

© foto di Federico De Luca

Alberto Gilardino, ex calciatore e oggi allenatore, è stato intervistato da Sky Sport. Il primo pensiero va a Gigi Simoni, il mister che lo ha fatto esordire e che oggi è stato ricoverato per un malore: "Per me è stato un secondo padre, il 6 gennaio 2000 mi ha fatto esordire in Serie A. Spero non sia nulla di grave. Mi ha insegnato tanto, trasmetteva serenità e personalità".

A differenza di altri colleghi, stai facendo la gavetta.

"Credo che sia essenziale, anche da giocatore l'ho fatta seppur sia stato fortunato a cogliere alcune situazioni. Da allenatore è ancora più importante fare la gavetta, l'esperienza al Rezzato mi è servita e ora sto aspettando di ripartire, con voglia ed entusiasmo. Aspetto una squadra che punti su di me, voglio mettere in pratica quanto ho studiato e quanto ho appreso come giocatore".

Uno sguardo alla Serie A: che campionato sarà?

"Ogni anno c'è grande entusiasmo nell'attesa del campionato. Mi aspetto un Milan diverso, ma sarà interessante scoprire anche la nuova Inter e la nuova Juventus. Sarà un campionato competitivo, ci sono tanti allenatori che insegnano calcio in modo diverso"

L'Under21 si gioca la qualificazione stasera. Tu hai fatto parte della squadra che ha vinto l'Europeo per l'Italia.

"La mia era una squadra con grandi talenti che avevano giocato tanto tra Serie A e B e avevano carisma e personalità. Spero che stasera si dia la risposta alla sconfitta contro la Polonia e che si passi il turno. Il mister avrà preparato bene la partita, è una squadra di grande talento. Conteranno orgoglio e determinazione".